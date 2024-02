Mi fanno male i capelli – Streaming

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Guarda il film Miingratis e in HD in italiano su Google Play. Con la possibilità di guardarlo inonline in abbonamento, noleggio, acquisto e con risoluzione in qualità SD, HD, 4K. INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Google Play Non disponibile 3.99 € (SD, HD) 9.99 € (SD, HD) Powered by Filmamo Regia: Roberta TorreSceneggiatura: Roberta Torre, con la collaborazione di Franco BerniniProduzione: Stemal Entertainment, Rai Cinema, Ministero della Cultura (MiC)Attori Principali: Alba Rohrwacher (Monica), Filippo Timi (Edoardo), Maurizio Lombardi (Usuraio), Lorenzo Terenzi (Architetto), Vladimir Mirabile (Gianni), Shany Martin (Doppiatore)Distribuzione: 01 DistributionData ...