Meteo Lombardia | “scherzetto” del Ciclone Pulcinella | ombrelli aperti tutto il weekend

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Milano, 9 febbraio 2024 – Week-end con l’ombrello aperto. In, da oggi e fino alla fine della settimana, è prevista una fase di marcata instabilità, associata ad un flusso in quota che tenderà a disporsi dai quadranti meridionali per l'approfondimento di una vasta struttura depressionaria atlantica che porterà precipitazioni estese a tutta la regione. Lo riporta il bollettinodi Arpa. A partire da lunedì, prevista tendenza a un parziale probabile miglioramento. Tutta colpa delche porta sul Carnevale forti condizioni perturbate con più di 100 mm di pioggia al Nord, venti forti sulo Stivale e abbondanti nevicate sulle Alpi. Anche il mare diventerà molto mosso o agitato, con un peggioramento graduale ad iniziare dalle prossime ore e ...