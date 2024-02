Meta contro Khamenei | l’ayatollah ‘eliminato’ da Facebook e Instagram

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Cancellati gli account per "ripetute violazioni" delle norme sui contenutil'ayatollah Ali. Eliminati gli account della Guida Suprema iraniana su. La motivazione sono le "ripetute violazioni" delle norme sui contenuti. "Abbiamo eliminato questi profili per aver violato in più occasioni la nostra politica in materia di organizzazioni e persone

Nascondere agli occhi più sensibili contenuti non adeguati all'età e dar loro risorse utili per fornire l'aiuto necessario a comprendere temi ... (panorama)

La Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici e Siderurgici denuncia: “Il contributo per i familiari non fiscalmente a carico previsto ... (impresaitaliana)

Legnano (Milano), 27 gennaio 2024 - Controlli straordinari per la polizia di Stato di Legnano che in una sola serata ha controllato ben 116 persone ... (ilgiorno)

«Contro il Parma non ci saranno, ma conto di recuperarli quanto prima. Nella sfortuna ci è andata bene. Anche Giraudo domani non ci sarà, mentre Frare ha recuperato». Sotto con il Parma capolista, non ...Nel 2019 l'armeno arrivò in giallorosso come uomo d'esperienza dopo l'addio del capitano, adesso può metterlo in difficoltà nel suo primo big match di Serie A da allenatore ...Il rapporto annuale del Cdec centro di documentazione ebraica presentato a Milano al Memoriale della Shoah. Gli episodi rubricati tra ottobre e dicembre sono ...