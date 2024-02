Messina Denaro | “Mi avete preso per un mio errore Nessuno ha tradito”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 “Miper il male sennò non mi prendevate. Con la mente ho ricostruito tutto come è stato il discorso, so che non c’è stato nessunre”. Così Matteo. E’ un passaggio dell’interrogatorio reso ai pm di Palermo il 7 luglio scorso nel carcere de L’Aquila. “La mattina che mi hanno arrestato la prima cosa che uno pensa è che qualcuno ha. E’ statoGesù Cristo… e allora il colonnello mi ha detto Le assicuro che non l’ha traditae io non gli ho creduto. Poi ragionando ho detto: vero è. Ho letto le carte e mi sono fatto pure una logica”. “Sono, diciamo tra virgolette, un mafioso per come mi considerate voi, un poco anomalo, non mi sono inimicato ...