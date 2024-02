Messina Denaro disse ai pm | “Preso per un mio errore” Sulle stragi | “Riduttivo dire che Falcone è stato ucciso per il maxiprocesso”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Palermo, 9 febbraio 2024 - "Mi aveteper un mio, sennò non mi prendevate", sono le parole di Matteopronunciate davanti ai pm di Palermo il 7 luglio scorso nel carcere de L'Aquila, e depositate oggi all'udienza preliminare a carico dell'amante storica del boss, Laura Bonafede.per un mio"Con la mente ho ricostruito tutto come èil discorso, so che non c'ènessun traditore. La mattina che mi hanno arrela prima cosa che uno pensa è che qualcuno ha tradito. Ètradito Gesù Cristo … e allora il colonnello mi ha detto 'le assicuro che non l'ha tradita nessuno' (Lucio Arcidiacono, ufficiale del Ros dei carabinieri, ndr) e io non gli ho creduto. Poi ragionando ...