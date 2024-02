Messa e canonizzazione di “Mama Antula” | dove seguire la diretta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) ROMA – Tv2000, domenica 11 febbraio ore 9.30, trasmette inlae il rito di, presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, della Beata Maria Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa. Conosciuta come ‘’, fondatrice della Casa per Esercizi Spirituali di Buenos Aires, nata nel 1730 a Silipica, Santiago del Estero, in Argentina, e morta il 7 marzo 1799 a Buenos Aires. In onda anche su Radio InBlu2000. Foto di repertorio L'articolo L'Opinionista.

In occasione della 32ª Giornata mondiale del malato, quest’anno dedicata al tema “‘Non è bene che l’uomo sia solo’ – Curare il malato curando le relazioni”, domenica 11 febbraio la Chiesa pistoiese si ...Nella Giornata mondiale del malato, nella basilica di San Giovanni in Laterano, domenica prossima, 11 febbraio, alle 16, è in programma la messa presieduta dal vicario del Papa per la diocesi di Roma, ...Vatican News Una missionaria "in uscita", direbbe Papa Francesco. Capace di portare in 8 anni gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio a oltre 70 mila persone del nord-est… Leggi ...