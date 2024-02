Meret o Gollini? Mazzarri cambia tutto | ci sono novità

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Portiere titolare del Napoli, ballottaggio in vista di Milan-Napoli per? Le ultimedi formazione Ad inizio anno non c’erano dubbi su chi fosse il portiere titolare del Napoli. Sulla scia della trionfale stagione sotto la guida di Spalletti e forte del rinnovo di contratto Alexera praticamente certo del suo posto. E così è stato fino al minuto 74 di Napoli-Monza, quando a causa di un infortunio è stato sostituito a partita in corso da Nikita Contini, che proprio in quell’occasione ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli. Gli esami effettuati all’indomani della gara hanno poi evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. Un infortunio che ancora tiene ancora ai box il portiere ex Udinese. Nel periodo di assenza di ...