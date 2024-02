Meno italiani degli altri | il voto ancora negato per 5 milioni di fuorisede

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 9 febbraio 2024) I fuori sede non potranno votare neanche alle prossime elezioni europee del 2024. In Italia, chi abita lontano dal comune di residenza non ha diritto di: questo problema si prolunga di elezione in elezione dal 2 giugno 1946, da quando esiste la Repubblica, enon trova soluzione. La...