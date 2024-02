Mendicino | l’ultimo gioiello dell’Atalanta Gasp ha lanciato il nuovo Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024)made in Zingonia, in rampa di lancio nell’Atalanta, è il 17enne Leonardo. Un ragazzo dal futuro assicurato, che ha già debuttato in serie A, domenica contro la Lazio, e in Europa League, a dicembre in Polonia contro il Rakow. Talento precoce, nato il 25 giugno 2006: ha vestito le maglie delle nazionali Under 16 e 17 con un anno di meno rispetto ai compagni e adesso gioca nella Under 18, anche se dovrà attendere più di quattro mesi per diventare maggiorenne. A settembre ha debuttato da professionista in serie C con la seconda squadra nerazzurra, l’Under 23, lui 17enne in un gruppo di 21/22enni, subito titolare alla prima. In questi sei mesi si è alternato tra Primavera, Serie C e gli allenamenti con la Serie A, fino a quandoerini lo ha fatto debuttare sui ...