Meloni | in 16 mesi non i miracoli ma un' inversione tendenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Credo che voi possiate riconoscere che in questil'aumento delle risorse a favore del comparto c'è stato ed è stato rilevante, seppur in una condizione difficile di bilancio, che anche voi conoscete bene. In 16non è possibile fare ie correggere anni di scelte sbagliate, ma io credo che l'disia evidente". Così la presidente del Consiglio Giorgiaincontrando a Palazzo Chigi le sigle del mondo dell'agricoltura. La presidente del Consiglio spiegato di aver deciso di organizzare l'incontro con il ministro Lollobrigida per presentare le "azioni prioritarie che il governo intende portare avanti, su vari livelli, a favore del settore agricolo nazionale. Non è la prima volta che ci incontriamo - dice ai presenti - ci siamo visti più volte in ...