Meloni fa felici gli agricoltori | «Taglio dell’Irpef per i redditi sotto i 10 mila euro Siamo dalla vostra parte»

(Di venerdì 9 febbraio 2024) «Credo che voi possiate riconoscere che in questi mesi l’aumento delle risorse a favore del comparto c’è stato ed è stato rilevante, seppur in una condizione difficile di bilancio, che anche voi conoscete bene. In 16 mesi non è possibile fare i miracoli e correggere anni di scelte sbagliate, ma io credo che l’inversione di tendenza sia evidente». Così si rivolge la presidente del Consiglio Giorgiaalle sigle degliriunite a Palazzo Chigi dopo settimane di proteste. In attesa dell’incontro con il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, la premier, alla presenza del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini in collegamento, ha annunciato l’esenzione dal pagamentoper idei lavoratori del settore agricoloi 10. ...