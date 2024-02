Meloni conquista la nipote della Le Pen | nuovi assetti in Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si può tenere fuori dai futurieuropei la terza forza politica del parlamento Ue, per di più guidata da un capo di governo uscito vincitore dal voto di giugno? Giorgiaè convinta di no. E nell'eterna sfida ad Emmanuel Macron per cambiare la rotta dell'Unione ieri ha messo a segno un colpo a sorpresa. Il partito francese di destra-destra Reconquete!, fondato poco più di due anni fa dallo scrittore Éric Zemmour e del quale è numero due Marion Maréchal, figliasorella di Marine Le Pen, è entrato nell'Ecr, il gruppo europeo dei conservatori che fa capo alla leader di Fdi., infatti, è presidente del partito Ecr, mentre il gruppo deglirlamentari è co-presieduto dal suo Nicola Procaccini. Da adesso in poi, quindi, gli eletti di Reconquete! faranno squadra con quelli di Fdi, ...