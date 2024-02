Meloni apre agli agricoltori | «Sì all' esenzione Irpef per i redditi sotto i 10 mila euro» E ora Riscatto Agricolo  frena su Sanremo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Gli impegni del governo con le associazioni di categoriimpegni del governo con le associazioni di categoria durante un incontro con le organizzazioni agricole a Palazzo Chigi. Confermata, per ora, la protesta sul raccordo anulare di Roma di questa serimpegni del governo con le associazioni di categoria durante un incontro con le organizzazioni agricole a Palazzo Chigi. Confermata, per ora, la protesta sul raccordo anulare di Roma di questa sera

AGI - "Noi prevediamo nel documento economico di bilancio 20 miliardi in 3 anni " d alle privatizzazioni , "un lavoro che si può fare con serietà come ... (agi)

Ora Lollobrigida non chiude: "Bardi ha governato bene". Resta il "no" al terzo mandato e il pressing sul Veneto (ilgiornale)

ergio Mattarella ha citato un proverbio africano "di grande saggezza" per chiudere il suo brindisi davanti a capi di stato e di governo e alle altre ... (feedpress.me)

(Agenzia Vista) Roma, 9 febbraio 2024 Dopo la loro presenza al Festival di Sanremo, le mascotte dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 fanno tappa a Palazzo Chigi: la premier Meloni ha infa ...Meloni annuncia una misura per andare incontro alle richieste degli agricoltori: “Esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non ...Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "In Europa il governo ha difeso gli agricoltori e contestato fin dall’inizio le scelte sbagliate imposte dalla Commissione europea. Noi siamo sempre stati favorevoli alla di ...