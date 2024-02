Medagliere Mondiali biathlon 2024 | la classifica dei podi LIVE

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Idisi disputano a Nove Mesto (Repubblica Ceca) dal 7 al 18 febbraio. Nel corso della rassegna iridata verranno messi in palio dodici titoli: cinque maschili, cinque femminili, due misti. Allo individuale si assegneranno le medaglie in sprint, inseguimento, individuale, mass start. Si disputeranno poi anche le due staffette di genere, la staffetta mista e la single mixed. Di seguito ile ladeiaidi# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Francia 2 1 1 4 2. Norvegia 0 1 0 1 3. Svezia 0 0 1 1...

Il medaglie re completo dei Mondiali di nuoto e palla nuoto di Doha 2024 , in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Grande attesa per la ... (sportface)

Il medaglie re completo dei Mondiali di nuoto e palla nuoto di Doha 2024 , in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Grande attesa per la ... (sportface)

L'azzurra Chiara Pellacani ha chiuso al decimo posto la finale del trampolino da tre metri ai Mondiali di tuffi in corso a Doha. Ammessa alla decisiva serie di tuffi come quarta classificata, ...MONDIALI 2024 - Chiara Pellacani chiude 10ª la finale del trampolino 3 metri femminile. Doppietta Cina con Chang-Chen, storica Kim per la Corea del Sud.Saranno gli Stati Uniti gli avversari del Settebello negli ottavi di finale dei Mondiali di pallanuoto in corso di svolgimento a Doha. L'incontro e' in programma domenica 11 febbraio alle 17. Gli ...