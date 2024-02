Mbappé | dalla Francia | il PSG offre un rinnovo a 80 milioni l’anno Lui aspetta Florentino Perez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il futuro di Kyliancontinua a non essere noto. Come ormai succede da qualche anno a questa parte, PSG e Real Madrid se lo contendono. Secondo le Parisien, all’attaccante è stato offerto unda 80a stagione da parte del club francese. L’attaccante, però, non avrebbe ancora risposto in attesa di valutare quella del Real Madrid. Per la stampa francese Mbappè chiederebbe aun ingaggio alla pari o superiore a quelli di Bellingham e Vinicius, e se non dovesse essere accontentato allora accettarà l’offerta di Al-Khelaifi e restare a Parigi. SportFace.