Mazzarri torna alla difesa a tre per arginare il Milan Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il 4-0 subito contro ilè l’unica onta della passata stagione in cui il Napoli di Spalletti ha dominato e vinto il campionato. Anche il presidente De Laurentiis lo ricorda come un incubo n on digerito. Ladello Sport di oggi scrive cheha ben presente quella gara e ha trovato anche la soluzione per evitare che possa ripetersi Il Napoli perse 4-0 col“La corazzata di Luciano Spalletti non è stata in grado, lo scorso anno, tra campionato e Champions League, di trovare una chiave perle ripartenze dele soprattutto dila corsia mancina rossonera, dove Theo Hernandez e Leao si sono esaltati ogni volta nelle praterie concesse dagli azzurri....