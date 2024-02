Mazzarri torna alla difesa a tre | a San Siro come con la Lazio

Il 4-0 subito contro il Milan è l’unica onta della passata stagione in cui il Napoli di Spalletti ha dominato e vinto il campionato. Anche il ... (ilnapolista)

Mazzarri contro il Milan torna al 3-5-1-1 . A scriverlo è il Corriere dello sport con Fabio Mandarini. Un centrocampista in più per resistere ... (ilnapolista)

Mazzarri pronto a cambiare nuovamente il Napoli Walter Mazzarri contro il Milan , potrebbe rischierare il Napoli con la difesa a tre come già ... (forzazzurri)

Napoli rimonta e ribalta il Verona 2-1 : Mazzarri torna in corsa Champions con cambi e mercato

Sengali di grande ripresa, anche grazie a cambi e mercato. Il Napoli si impone non senza faticare per 2-1 in casa contro il Verona e rilancia... (calciomercato)