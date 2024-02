Matteo Rizzo e l’Europeo La medaglia di bronzo? Fatico ancora a crederci»

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024)danza sul ghiaccio in cerca dell’armonia e della perfezione. Una pista diversa da quella dove corre la Rossa, la Ferrari di cui si dice il fan numero 1. Se dai motori arrivano gioie e dolori, dal pattinaggio c’è felicità, come quella provata dopo unagguantato agli Europei prima di una operazione all’anca. Come sta dopo l’operazione? "Sto bene, l’operazione è andata. Indicativamente il ritorno in pista è fissato per la prima metà di marzo. Nel nostro sport è fondamentale la continuità nell’allenamento: è uno sport che si sposa con le sensazioni perché usiamo un elemento esterno che è il ghiaccio. Più stai lontano, più è complicato. Prima degli Europei sono stato fermo per capire quale fosse la problematica a livello fisico e ho avuto poco tempo per allenarmi. Ce l’ho fatta grazie all’unione del team e della ...