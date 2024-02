Mattarella | Unione Europea antidoto contro le barbarie dei totalitarismi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 9 febbraio 2024 “Disponiamo di un fortee dobbiamo consolidarlo e svilupparlo sempre di più. La costruzione dell', pur coi suoi ritardi e le sue carenze, ha rappresentato il ripudio delleprovocata da tutti idel Novecento e la concreta e valida direzione di marcia per guardare al futuro con fiducia e speranza”, ha affermato il presidente della Repubblica, intervenuto in occasione del “Giorno del Ricordo”. Fonte video Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

In Quirinale la cerimonia per il Giorno del Ricordo, che ricorre sabato 10 febbraio. Presente anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Il Capo dello Stato ha ricordato anche Gorizia e Nova Go ..."Un muro di silenzio e di oblio - un misto di imbarazzo, di opportunismo politico e talvolta di grave superficialità - si formò intorno alle terribili sofferenze di migliaia di italiani massacrati nel ...