Mattarella sul Giorno del Ricordo | “Un trauma doloroso”

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si sono tenute oggi al Quirinale le celebrazioni per ildel, che ricorre ogni 10 febbraio, in memoria delle vittime delle foibe. Il mondo della politica si è riunito per commemorare la strage: oltre al Capo dello Stato erano presenti il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e i ministri Antonio Tajani, Guido Crosetto L'articolo proviene da Il Difforme.