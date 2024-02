Mattarella | ' Risiera San Sabba e Foiba Basovizza simboli catastrofe totalitarismi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Sono passati quasi ottant'anni dai terribili avvenimenti che investirono le zone del confine orientale e venti anni dall'istituzione del Giorno del Ricordo, deliberata dal Parlamento a larghissima maggioranza. Giorno dedicato alla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. In quelle martoriate ma vivacissime terre di confine, che da secoli ospitavano popoli, lingue, culture, alternando fecondi periodi di convivenza a momenti di contrasto e di scontri, il secolo scorso ha riservato la tragica e peculiare sorte di vedere affiancati, a pochi chilometri di distanza -in una lugubre geografia dell'orrore- duedelladei, del razzismo e del fanatismo ideologico e nazionalista: ladi San, campo di concentramento e di sterminio nazista, e ladi, uno dei luoghi dove si esercitò la ferocia titina contro la comunità italiana". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno del Ricordo. "Quel territorio, intriso di storie e di civiltà, condivise -ha ricordato il Capo dello Stato- lo stesso tragico destino di molti Paesi dell'Europa centro-orientale, che –dopo la sconfitta del nazifascismo– si videro negate le aspirazioni alla libertà, alla democrazia e all'autodeterminazione dall'instaurazione della dittatura comunista, imposta dall'Unione sovietica. Milioni di persone, in qui Paesi, si videro allora espulse dalla terra che avevano abitato, costrette a mettersi in cammino alla ricerca di una nuova patria".