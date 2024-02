Mattarella ricorda la tragedia delle foibe | un muro di silenzio sulle sofferenze degli italiani

(Di venerdì 9 febbraio 2024) AGI - "Undie di oblio - un misto di imbarazzo, di opportunismo politico e talvolta di grave superficialità - si formò intorno alle terribilidi migliaia di, massacrati nelleo inghiottiti nei campi di concentramento, sospinti in massa ad abbandonare le loro case, i loro averi, i loro ricordi, le loro speranze, le terre dove avevano vissuto, di fronte alla minaccia dell'imprigionamento se non dell'eliminazione fisica". Così Sergiohato al Quirinale la. "La ferocia che si scatenò contro gliin quelle zone non può essere derubricata sotto la voce di atti, comunque ignobili, di vendetta o giustizia sommaria ...

