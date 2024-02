Match clou a Santa Maria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Un nuovo fine settimana di calcio amatoriale è ormai alle porte. Quattro, stavolta, gli anticipi che apriranno stasera il nuovo turno del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Tra questi il più ’attraente’ è senza dubbio quello di San Donato di San Miniato tra il Real Isola e il Gavena, due delle tre capolista insieme alla Ferruzza del girone A di Serie A1.per la verità che non mette in palio punti particolarmente pesanti visto che entrambe sono ormai ad un passo dalla matematica qualificazione alle finali ’scudetti’, al pari degli stessi bianconeri fucecchiesi e del Vitolini. In tal senso molto più importante il big-di lunedì sera tra Computer Gross e Rosselli, rispettivamente seconda e quarta forza del raggruppamento B della massima categoria. Scendendo in A2, invece, gli incontri più significativi sono senza dubbio quelli del girone E ...