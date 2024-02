Marvel | la nuova timeline dell' MCU arriva su Disney+

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ecco lacompleta'MCU che comprende anche i lungometraggi e le serie tv. Lacompleta'MCUsu. L'ultimo titolo degli Studios, Thes, è sbarcato ufficialmente sulla piattaforma, aggiungendosi allacompleta delCinematic Universe, che include tutti i lungometraggi e le serie televisive suddivise per stagione. A partire da Captain America: il primo vendicatore fino adre a Thes, c'è molto da scoprire in ogni angoloa galassia, compresa questa (la Terra), Asgard, Ovunque (Knowhere), Hala e tutti gli universi intermedi. Bob Iger: ...

Prima nel cinema con Killers of The Flower Moon, ora in tv e sulle piattaforme con Echo , questo sembra l’anno dei nativi americani e delle loro ... (metropolitanmagazine)

Nonostante le riprese siano ancora in corso, la nuova serie Marvel con protagonista il diavolo di Hell’s kitchen risulta tra le uscite del 2024. Come riporta l’account X MCU News and Updates: “Mancano ...World ID 2.0 è una colonna portante del protocollo Worldcoin, e punta a rilevare l'umanità dei soggetti analizzati e migliorare la privacy.Un nuovo incredibile rumor sta circolando online in queste ore, e riguarda non solo Deadpool 3 ma anche il cast di Fantastici 4.