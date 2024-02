Martin Scorsese ha diretto il primo spot del Super Bowl con gli alieni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il regista di Killers of the Flower Moon grande protagonista di questa annata pubblicitaria per ilha realizzato il suoper ile non potevano mancare gliper il suo debutto in occasione dell'evento sportivo più seguito dell'anno negli Stati Uniti, che domenica notte metterà di fronte i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs all'Allegiant Stadium di Paradise, in Nevada. La prima incursione dinel mondo della pubblicità per ilè arrivata sotto forma di unoper Squarespace chiamato Hello Down There. Lonarra l'arrivo deglisulla Terra e la ...