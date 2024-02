Marito e moglie dormono in auto da sei mesi dopo aver perso il lavoro | “Aiutati dagli abitanti della via”

Marito violento - fine dell’incubo. Entra in casa armato di coltello e minaccia di morte l’ex moglie Un 39enne è Entrato in casa dell’ex moglie con un coltello e l’ha aggredita per poi minacciarla di morte. I carabinieri della Tenenza di Cesano ... (ilgiorno)

