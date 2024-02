Marcolin | “Milan-Napoli? La gara può decidersi a centrocampo”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dario, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole: “Ho visto da vicino ladela Frosinone e secondo me fa bene ilad affrontare i rossoneri in modo più coperto, con la difesa a tre. Questo perché se sei attento alla fase difensiva, ilpoi concede spazi e occasioni. Contro i rossoneri ci sono due posizioni che danno fastidio: Leao, sul quale serve necessariamente raddoppiare, e Loftus-Cheek, che alle spalle di Giroud è pericoloso. La posizione di Kvaratskhelia, di converso, può dare fastidio ai rossoneri, specie se dovesse giocare più centrale. Il 3-5-1-1 non mi dispiace, sia perché è il modulo più giusto per Mazzarri e poi perché dai più certezze alla difesa. Del resto, è il modulo che fa ...

