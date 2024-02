Marcia per la Palestina In corteo per la pace ”Stop al genocidio“

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Una manifestazione per evidenziare ildella popolazione palestinese. L’appuntamento è oggi alle 16 in piazzale Verdi da dove i partecipanti inizieranno a sfilare lungo le strade cittadine. Numerose sono le adesioni a questa iniziativa partita dal “Collettivo Nuova Resistenza” e subito appoggiata dalle forze di sinistra presenti a Lucca e Piana. "Chiediamo la fine delportato avanti dallo Stato di Israele a Gaza – si legge in una nota del Collettivo a firma di Matteo Pelleriti – e del colonialismo, dell’apartheid e dell’occupazione sionista in tutta la; invitiamo tutti i cittadini e le associazioni a unirsi sottolineando che questa guerra non sarebbe possibile senza l’appoggio incondizionato, materiale e mediatico, che il nostro Paese e tutto l’occidente, subordinato agli Usa, fornisce allo stato di ...

