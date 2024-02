Mantova | un altro big match | Non cerchiamo rivincite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo la sconfitta in casa dell’Albinoleffe che ha interrotto una serie positiva di nove risultati consecutivi, ilha grande voglia di ripartire e già questa sera (fischio d’inizio alle 20.45) ospiterà al Martelli un cliente di assoluto riguardo come la Triestina. Un big-, in vista del quale l’intento della squadra di Possanzini è quello di cancellare immediatamente la caduta di Zanica, dimostrare che la capolista è più che mai viva e, possibilmente, tenere a debita distanza il Padova (che è risalito a -6). Un proposito che, però, dovrà fare conti tutt’che facili con gli alabardati, una formazione non solo dall’indubbio potenziale (capace di battere in modo piuttosto netto i virgiliani all’andata), ma che sarà anche alla prima gara con Roberto Bordin in panchina, pronto ad iniziare la sua terza esperienza con la ...