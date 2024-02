Manifestazioni contro le politiche agricole della Ue | Fedagricoltura esprime vicinanza al comparto

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Giancarlo Granata reggente regionale di, associazione aderente alla confederazione CIFA,aldell'agricoltura che in queste settimane sta manifestandoleadottate dall'Unione Europea. “Da tempi non sospetti, la nostra associazione datoriale di rappresentanza, dichiara Granata, si è fatta interprete delle esigenze dei propri associati, evidenziando i problemi vissuti dai nostri imprenditori agricoli”. “Dai danni causati dalla peronospera all'attuazione di misure concrete con il riconoscimento dello stato di crisi di mercato dell'uva da tavola, alla trasparenza nell'etichettatura degli alimenti, alla mancanza di acqua negli invasi, alla lievitazione dei costi di produzione dovuti all'aumento del prezzo ...

É difficile da comprendere per noi italiani, ma i politici eletti all'estero non sono malleabili e trasformisti come i nostri, anzi. Javier Milei , ... (ilgiornaleditalia)

Berlino, Friburgo e anche Augusta. In Germania non si ferma l’ondata di proteste contro l’estremismo di destra e contro l’Afd (Alternative für ... (ilfattoquotidiano)

Milano, 9 feb. (askanews) – “È scandaloso che si utilizzi lo stemma della Regione Campania per convocare una manifestazione di piazza contro il Governo. Così com’è assolutamente inappropriata la prese ...(Adnkronos) - La protesta degli agricoltori arriva a Roma. "Questa mattina verso le 9 partiremo con quattro trattori dal presidio di via Nomentana e dopo aver fatto un giro per il centro arriveremo in ...Il primo dirigente della Polizia di Stato Francesco Moretta è nominato vicario del Questore di Avellino. (ANSA) ...