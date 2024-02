Mango | Ghali | Amoroso | Il Tre | Mr Rain | la classifica della terza serata del Festival di Sanremo

Termina la terza serata del 74° Festival di Sanremo e la kermesse ha una nuova top 5. Il voto delle radio accreditate e del pubblico con il televoto ha decretato ai primi cinque posti: Angelina Mango ...Angelina Mango, Ghali, Alessandra Amoroso, Il Tre, Mr.Rain: è questa la top five della terza serata del festival di Sanremo. La classifica è stata stilata in base al gradimento della nuova giuria ...Al termine della serata è stata resa nota la top five: la prima posizione della classifica è occupata da Angelina Mango con la sua canzone intitolata "La noia". Seconda posizione per Ghali con la sua ...