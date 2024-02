Mango | causa della morte e le ultime parole al pubblico | 10 anni senza il cantante de La Rondine

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’8 dicembre 2014 è morto Giuseppe, per gli amici Pino e per ilsemplicemente e immensamente. Aveva appena 60e ha lasciato dietro di sé una voragine, tanto nella sua famiglia quanto nel mondomusica italiana. Una voce sublime e un animo gentile, che ancora oggi mancano terribilmente.Era l’8 dicembre 2014 quandosi è spento per sempre. Tutto è avvenuto nella sua Basilicata, come a chiudere un cerchio, anche se tremendamente in fretta. Neanche a dirlo, era impegnato in un concerto. Faceva ciò che amava e quella serata era al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera. Salito sul palco per una manifestazione di beneficienza, la World of Colours. Il suo ...