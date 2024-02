Maltempo in Toscana | arriva la pioggia | allerta gialla per rischio idrogeologico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Firenze, 09 febbraio 2024 – Le previsioni meteo lo avevano annunciato.noin. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso unapersullasettentrionale dalle ore 20 di oggi, venerdì 9 febbraio, e per tutta la giornata di domani, sabato 10 febbraio. Laè prevista inizialmente sulle zone nord-occidentali, in estensione al resto della regione dal pomeriggio e in particolare in serata. Temporanea attenuazione delle precipitazioni nella notte e nelle prime ore del mattino di sabato, poi nuova intensificazione nel pomeriggio-sera. Le piogge saranno più insistenti e abbondanti sulle zone nord-occidentali, in particolare ...