Maltempo in Italia | allarme in Serie A | 5 partite a rischio | c’è anche Roma-Inter

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si avvicina l’inizio della 24ª giornata del campionato diA ed è quasi tutto pronto per lo scontro salvezza dell’Arechi tra Salernitana e Empoli. Tre appuntamenti nella giornata di sabato: trasferta della Lazio sull’insidioso campo del Cagliari, poi il big match tra. La squadra di Simone Inzaghi è sempre più indirizzata verso lo scudetto dopo la vittoria contro la Juventus, i giallorossi hanno cambiato passo dopo l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. In serata Sassuolo-Torino. Domenica il lunch match tra Fiorentina e Frosinone con la squadra di Vincenzono chiamata alla reazione dopo le ultime prestazioni. Alle 15:00 due: Bologna-Lecce e Monza-Verona. Trasferta difficile dell’Atalanta sul campo del Genoa, poi il big match tra Milan e Napoli. Lunedì il posticipo ...