Maltempo | ecco dove scatta l' allerta | bollino arancione in Lombardia

Non solo coriandoli a Carnevale, ma anche precipitazioni in tutta la Penisola a causa di un doppio vortice ciclonico previsto per il weekend.

Turismo, Benevento migliora la sua presenza sul web. Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al settore Attilio Cappa comunicano il debutto del portale ufficiale ...Le temperature, in questo contesto, si attestano quest’oggi tra i +9°C di minima e i +11°C di massima circa. Maltempo anche per domani Piogge ad intermittenza che potranno inoltre interessare Milano ...Temporali in arrivo a Milano. Questo weekend sarà caraterizzato da forti piogge in tutta la Lombardia. La protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per venerdì 9 febbraio in tutta l'area lo ...