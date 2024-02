Maltempo | allerta arancione sulla Lombardia e gialla in 11 regioni

In base alle previsioni meteorologiche, per la giornata di sabato 10 febbraio sono state emesse diverse allerte. In particolare, è stata dichiarata ... (panorama)

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, sabato 10 febbraio, Allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della ... (feedpress.me)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a ... (noinotizie)

Per il maltempo scatta l'allerta arancione in Lombardia, giallo in 11 Regioni. Lo comunica il Dipartimento della Protezione civile. Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto, infatti, le reg ...La Protezione Civile ha comunicato l’allerta meteo che interesserà l’Italia nella giornata di domani, 10 febbraio.Stando all'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile, da venerdì sera è allerta meteo in undici regioni d'Italia: ecco dove ...