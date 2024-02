Maltempo | allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 11 regioni

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In base alle previsioni meteorologiche, per la giornata di sabato 10 febbraio sono state emesse diverse allerte. In particolare, è stata dichiarata l'per rischio idrogeologico su parte della, mentre su alcuni settori di Veneto,, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Umbria è stata attivata l'. Tale avviso riguarda inoltre l'intero territorio di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e gran parte della Sardegna.Le informazioni sono state diffuse dal Dipartimento della Protezione Civile, il quale prevede precipitazioni diffuse a partire dal tardo pomeriggio di oggi su, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna occidentale e Toscana settentrionale.

Dopo giorni con temperature al di sopra della media stagionale e cielo sereno, l'anticipo di primavera in Molise si interrompe. La Protezione civile regionale ha infatti emesso per sabato 10 febbraio ...Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per sabato 10 febbraio, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia, allerta gialla su alcuni settori di ...Un sistema perturbato di origine atlantica ha raggiunto le regioni settentrionali del nostro Paese, portando le prime precipitazioni. Tali fenomeni tenderanno ad intensificarsi ed estendersi gradualme ...