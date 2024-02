Malore in casa | muore a 10 anni Il disperato volo in elisoccorso al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lucca, 9 febbraio 2024 – Purtroppo non ce l’ha fatta il bambino di 10che oggi pomeriggio era andato in arresto cardiaco nella sua abitazione di Nozzano Castello. Dalla frazione di Lucca l’allarme era partito intorno alle 14,30; era stato il padre a chiedere aiuto al 118. La centrale operativa lo aveva guidato nelle prime e necessarie manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi. Poi sul posto sono arrivate l’automedica di Lucca, un’ambulanza della Croce Verde di Lucca e l’regionale Pegaso 1, che ha portato il piccolo all’ospedale pediatricodi Firenze in codice rosso. Infatti il cuore del bambino aveva ripreso a battere dopo l’intervento dei soccorritori ed era stato deciso di trasferirlo a Firenze, anche se in un primo momento era stato attivato l’ospedale pediatrico apuano di Massa, centro di riferimento ...