Maietta | “Napoli | Ngonge è un ragazzo in gamba | su Traorè ”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Domenico, ex calciatore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Che gara sarà tra Salernitana ed Empoli? “Sono due squadre che hanno difficoltà, si vede. Stanno cercando, anche con il mercato di riparazione, di fare qualcosa di importante. La Salernitana si è rinforzata soprattutto in difesa, mentre ad Empoli è arrivato Niang dopo la cessione di Baldanzi. Si lotta per la salvezza ed è giusto sperare. La gara di domani è importante, ma lo sarà soprattutto il futuro”. A Salerno è arrivato Boateng e nella sua prima gara è stato convincente. “Quando un giocatore di esperienza sa di non avere i novanta minuti cerca di gestire, di comandare la difesa. Ha fatto una partita sontuosa in una gara certamente non semplice. Con l’arrivo di Manolas, dunque, potrà essere un reparto di difesa di tutto ...