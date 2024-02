Mahmood cover Lucio Dalla Festival di Sanremo 2024 | Il testo del brano ”Com’è profondo il mare”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ildelil: nella quarta serata deldidedicata allesi esibirà con la canzone di. Ecco il, ildeldiilSiamo noi, siamo in tantiCi nascondiamo di nottePer paura degli automobilisti, dei linotipistiSiamo i gatti neri, siamo pessimistiSiamo i cattivi pensieriE non abbiamo da mangiareil...

TV / Sanremo 2024: quando canta (a che ora) Mahmood durante la quarta serata del Festival TV / Sanremo 2024, l’abito di Loredana Bertè per la quarta serata del Festival: stilista, look, vestito TV / ...Chi sono i Tenores di Bitti, ospiti di Mahmood a Sanremo 2024 (Duetti, Cover) stasera la Festival, 9 febbraio, Affari tuoi, canzoni ...C i siamo! Finalmente a Sanremo 2024 arriva la serata dei duetti su cover. Uno dei momenti più attesi della festival. Anche per la qualità degli ospiti che ogni anno affiancano i Big in gara sul palco ...