Magnesio e potassio | qual è la differenza tra i due | e quando assumerli

Il potassio è un minerale fondamentale per la routine di tutti i giorni, scopri i sintomi della mancanza di potassio e come risolvere ...Il potassio è fondamentale per dare il massimo durante l'attività fisica, ma è un utile alleato anche a riposo ...Oltre a fornire magnesio, gli avocado offrono anche potassio, vitamina K e acido folico. Aggiungere avocado alle tue insalate, spalmare su pane integrale o preparare un guacamole fatto in casa sono ...