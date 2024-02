“Ma state scherzando?!” Sanremo 2024 | la classifica della terza sera fa imbestialire tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lata di. E chiaramente come ogni volta partono le polemiche. È stata unata stranamente divertente e attiva per essere ladi questa edizione del Festival. In genere questo è il momentoflessione in negativo, ma una super Teresa Mannino ha tenutolì, incollati alla tv per tutta la. Per non parlare di Russell Crowe che, a differenza del collega John Travolta, ha fatto emozionare e sopratutto ridere. >>>>, chi sonoi cantanti in gara >>>>: cantanti, canzoni, ospiti,te, ...