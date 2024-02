Lutto a Imbersago | morto lo storico ex sindaco Giovanni Villa

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Lecco), 9 febbraio 2025 – E'il cavalier. Aveva 94 anni. E' statodiininterrottamente dal 1970 al 1995, una vera e propria istituzione. Si è spento quest'oggi. L'attuale primo cittadino Fabio Vergani, che lo conosceva e gli era amico, ha proclamato ilcittadino in occasione del funerale che verrà celebrato martedì 13 febbraio alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Marcellino. Le bandiere del municipio verranno abbassate a mezz'asta e le serrande dei negozi chiuse durante le esequie. Durante la seduta di Consiglio comunale convocato per giovedì verrà invece osservato un minuto di silenzio e raccoglimento. Il cavalierera sposato con Luigia, storica dipendente ...

Lutto a Imbersago per la scomparsa del cavalier Giovanni Villa, che amministro il paese dal 1970 al 1995. L’ex primo ...Proclamata la giornata di lutto cittadino per la giornata di martedì in occasione del funerale xx IMBERSAGO – “Caro Nino, sentiremo la tua mancanza”. Sono parole cariche di affetto e riconoscenza quel ...