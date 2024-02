L’usurpatore Dwayne

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lo scenario che mi ero impegnato a scongiurare la settimana scorsa, non senza dovizia di motivazioni, si è purtroppo verificato; The Rock a Wrestlemania e Cody che ripiega su Seth Rollins. Una roba che avevo predetto sarebbe stata, seguendo un ragionamento ben preciso, deleteria per la WWE, perché avrebbe “soffocato” una storyline che sarebbe dovuta naturalmente culminare in gran stile nel Main Event di WrestleMania (La storia da “finire” di Cody Rhodes). Senza contare il supporto del pubblico, tutto in favore di Rhodes, che mirava a portarlo in trionfo direttamente a WrestleMania, al preciso scopo di concludere il regno di Roman Reigns. La vittoria alla Rumble gli avrebbe steso un immaginario tappeto rosso davanti che lo avrebbe condotto in questo periglioso cammino verso il Grandaddy of them All, e che si sarebbe giustamente concluso con lui che alza al cielo il titolo che il ...