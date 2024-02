Lukaku | il silenzio degli indifferenti L’Inter ha dimenticato l’ex idolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La prima volta fa più rumore della seconda. Più che la settimana di Inter-Roma, quella di ottobre verso la gara di San Siro sembrava la settimana della sfida tra i nerazzurri e. La contestazione annunciata, i fischietti distribuiti dagli ultras, lo spauracchio del grande ex da fermare ad ogni costo. Passati i mesi, dopo un confronto al Meazza in cui il belga non ha lasciato traccia, il nuovo incrocio tra “Big Rom“ e il suo passato sembra avere un peso differente. Intantogiocherà col favore del pubblico amico e gli unici a contestarlo saranno i presenti nel settore ospiti. Ci sono poi diversi argomenti di discussione in più: la prima vera sfida di alta classifica del De Rossi allenatore, l’ulteriore esame di maturità della capolista in una corsa scudetto indirizzata ma non chiusa. Ma il tema c’è. Tatticamente, è un motivo di studio ...