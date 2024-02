Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La Cia ha sabotato. E in Ucraina la sconfitta della Russia è impossibile: la Nato lo accetti.decide di concedere un’intervista a, ex anchorman di Fox News. Lo Zar dice che Mosca non ha interesse a espandere la guerra a Polonia e Lettonia, è sarcastico con Joe Biden e affettuoso con Donald Trump. E parla anche di Volodymyr Zelensky: «Una volta gli ho parlato e gli ho: perché stai facendo questo? Perché sostieni i neonazisti in Ucraina, quando tuo padre aveva combattuto il fascismo in prima linea? Quello che mi hanon lo rivelerò, non sarebbe giusto farlo». Zelenskydice che Kiev ha «obbedito agli ordini dell’Occidente», mentreè «uno stato ...