Luco-San Piero | derby batticuore Corsa verso un posto playoff La sfida fra Bellini e Signorini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Cresce l’attesa per ildel girone A di Promozione fra ile Sana Sieve, relativo alla 5ª giornata di ritorno in programma domenica al "Bini" di Grezzano di Borgo San Lorenzo. Undi eccezionale valore campanilistico e di straordinaria importanza per la posta in palio per le due formazioni che sono impegnate a superare un momento non proprio felice per riguadagnare posizioni utili ad entrambe per tornare a far parte della zona. Ilnelle ultime quattro gare ha racimolato solo due punti, mentre il Sana Sieve uno in più rispetto ai rivali. Ilstavolta va in scena in casa delche è 9° in classifica attardato di tre punti rispetto ai cugini che sono al 6°. ...