Lucca | morto il bambino in arresto cardiaco ricoverato al Meyer

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 feb. - (Adnkronos) - E'ildi 10 anni che in casa a Nozzano Castello,, era stato colpito da un. A dare l'allarme era stato il padre che aveva chiamato il 118 e personale della Centrale Operativa aveva fornito tutte le necessarie istruzioni pre-arrivo per la rianimazione del figlio. Sul posto sono giunti l'automedica die un'ambulanza della Croce verde di, insieme anche a Pegaso 1. In un primo momento ilaveva recuperato le funzioni vitali ed era stato trasportato all'ospedaledi Firenze, con ricovero in prognosi riservata. Il piccolo però non ce l'ha fatta.