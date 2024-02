Lotta al tumore Via un nuovo ambulatorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Nasce una nuova partnership tra i Poliambulatori Il Sole e i chirurghi del dipartimento di Chirurgia toracica dell’ospedale San Gerardo di Monza. È stato attivato in questi giorni il, che diventa strumento fondamentale nellacontro ilal polmone, una delle neoplasie più diffuse e tra le principali cause di decesso per cancro. "Le stime parlano di 43mila 900 nuove diagnosi nel 2022, 29mila 300 negli uomini, con un incremento del 6,5% rispetto al 2020, e 14mila 600 nelle donne, con un aumento dell’8,1% - spiegano dal Poliguidato dal direttore sanitario Flavio Doni -. La chirurgia toracica ha benefici significativi, quando ilè localizzato e non si è diffuso in altre parti del corpo. Tuttavia, la decisione di sottoporsi a un intervento ...