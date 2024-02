L’origine e l’evoluzione della maschera di Arlecchino nella commedia di Goldoni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Laservitore dei due padroni il cui titolo originale è: il servitore di due padroni, è unadi Carlo. Scritta nel 1745 e ambientata a Venezia. Perché oggi è conosciuta con il primo titolo? Il secondo titolo viene dato dal regista Giorgio Strehler poiché il protagonista di questaè Truffaldino, figura che deriva dalla, conosciutadell’Arte come. Dunque il regista decise di recuperare questariadattando il titolo in vistasua tournée internazionale. Strehler debutterà per la prima volta con questanel 1947 nel Piccolo teatro di Milano. Tutt’ora sono tantissime le edizioni e i ...